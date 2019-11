Unfälle 19-Jähriger stirbt nach Frontal-Crash Der junge Mann aus Oberfranken kollidierte mit seinem Auto auf der Bundesstraße 2 bei Treuchtlingen mit einem Lkw.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Treuchtlingen.Ein 19-jähriger Autofahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Mittelfranken gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der junge Mann aus Oberfranken mit seinem Auto auf der Bundesstraße 2 bei Treuchtlingen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Lkw kollidiert.

Während der Fahrer des Lastwagens nur leicht verletzt wurde, musste der eingeklemmte 19-Jährige bei dem Unfall am Freitag bewusstlos von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er später an seinen schweren Verletzungen starb. (dpa)