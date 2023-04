Rosenheim 19-Jähriger unter Marihuana-Einfluss am Steuer

Ein 19-Jähriger ist am Ostersonntag auf der Autobahn 93 mit Drogen im Fahrzeug von der Verkehrspolizei erwischt worden. Und nicht nur das: Nach Auskunft der Verkehrspolizei Rosenheim ergab ein Drogenschnelltest, dass der Kleintransporter-Fahrer Marihuana konsumiert hatte. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges wurde diese Droge - in einem Ablagefach versteckt - gefunden. Der Mann wollte das Marihuana in zwei kleineren Gefäßen von Österreich nach Deutschland schmuggeln.

dpa