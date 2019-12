Polizei 19 Wohnungseinbrüche entlang der A3 Zwischen Neumarkt und Wiesent wurde am Wochenende in etliche Wohnungen eingebrochen. Die Polizei verstärkt ihre Streifen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei will nun verstärkt Präsenz zeigen. Foto: Stephan Jansen dpa/lby

Regensburg.Entlang der A3 zwischen Neumarkt und Wiesent kam es zwischen Freitag und Sonntag zu auffällig vielen Wohnungseinbrüchen. Das teilte die Polizei am Sonntag in einer Presseerklärung mit. Wegen der „außergewöhnlichen Häufung von Wohnungseinbrüchen“ erhöhte die Polizei sofort ihre Streifenpräsenz.

2018 konnte die Polizei Oberpfalz mit 251 Wohnungseinbrüchen einen absoluten Tiefststand im Zehn-Jahres-Vergleich erreichen. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Einbruchs zu werden, in der Oberpfalz also sehr gering, so Polizeihauptkommissar Florian Beck. Am Wochenende kam es jedoch zu einer Reihe von Einbrüchen, die innerhalb nur kurzer Zeit verübt wurden. Grund genug, die ohnehin starken Maßnahmen zur Einbruchsbekämpfung noch einmal deutlich zu erhöhen, so Beck. Die Polizei ruft deshalb die Bevölkerung auf, die Augen offen zu halten und verdächtige Fahrzeuge oder Personen sofort über den Notruf 110 zu melden.

Täter kamen über Türen und Fenster

Über das Wochenende musste die Polizei Oberpfalz 19 Wohnungseinbrüche entlang der Autobahn A3 verzeichnen. Schwerpunktmäßig war dabei der Landkreis Neumarkt betroffen. Aber auch in andere Gemeinden entlang der A3, wie zum Beispiel in Neutraubling, Regensburg und in Wiesent kam es zu Einbrüchen. In den meisten Fällen hebelten die Täter Terrassentüren oder Fenster im Erdgeschoss auf und kamen dadurch in die Wohnräume.

Überwiegend nutzten die Täter den Schutz der Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner. Zwischen 16 und 21 Uhr brachen sie vor allem in Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser ein. Nach derzeitigem Stand der Polizei ist davon auszugehen, dass die Täter blitzschnell agierten und dabei nur leicht zu transportierende Gegenstände wie Bargeld oder Schmuck mit sich nahmen.

In der gesamten Oberpfalz ereigneten sich zwischen Freitag und Sonntag gleich 36 Wohnungseinbrüche. Dabei entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von über 40000 Euro und ein Sachschaden von über 15000 Euro. In acht Fällen scheiterten die Täter. Sie kamen hier nicht bis in die Wohnräume. Die Vorgehensweise spricht für das Agieren einer organisierten beziehungsweise professionellen und möglicherweise reisenden Tätergruppierung, so Polizeihauptkommissar Florian Beck.

Mehr Streifen unterwegs

Besonders in der dunklen Jahreszeit ist die Oberpfälzer Polizei zur Einbruchsprävention verstärkt uniformiert, aber auch nicht wahrnehmbar in zivil in Wohngebieten präsent. Diese Maßnahmen wurden mit dem Bekanntwerden der ersten Einbrüche umgehend intensiviert.

Am Freitag kamen zudem auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Polizeihunde zum Einsatz. Bereits am Samstag und auch am heutigen Sonntag haben die Polizeiinspektionen ihre Fahndungstätigkeit stark ausgeweitet. Dazu erhalten sie auch Unterstützung durch geschlossene Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

So gehen die Täter vor

Einbrecher nutzen erfahrungsgemäß günstig, weil dunkel oder abgewandt, gelegene Fenster oder Türen, um diese aufzubrechen, so Beck. Dazu nähern sie sich bevorzugt über rückwärtige Bereiche, zum Beispiel den Garten oder die Terrasse. In der Regel nutzen sie dabei die Abwesenheit der Bewohner.

Potentielle Tatobjekte werden vorher ausspioniert, zum Beispiel durch Auskundschaften der Umgebung, Kontrollanrufe oder Sturmklingeln kurz vor dem Einbruch. So finden die Täter heraus, ob sich jemand in der Wohnung oder im Haus befindet. Vereinzelt kommt es auch zu einer persönlichen Kontaktaufnahme mit den späteren Opfern. So wird beispielsweise unter einem Vorwand an der Türe geklingelt (Betteln, Bitte um ein Glas Wasser, etc), um zu sehen, ob ein ungestörter Einbruch möglich ist.

Wie kann ich mich schützen?

• Sorgen Sie für Helligkeit im Umfeld ihres Hauses bzw. ihrer Wohnung z.B. durch Installieren eines Bewegungsmelders

• Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit immer verschließen. Vorsicht: „ Gekippte Fenster sind offene Fenster“

• Rollläden nur zur Nachtzeit geschlossen halten, um nicht tagsüber Abwesenheit zu signalisieren. Dies kann durch den Einsatz von Zeitschaltuhren oder durch Nachbarn/Angehörige erreicht werden

• Bei längerer Abwesenheit Hinweise auf Leerstand vermeiden z.B. überquellender Briefkasten, entsprechende Mitteilung auf dem Anrufbeantworter, zugezogene Gardinen etc.

• Bewusst auf verdächtige Personen und Fahrzeuge im Umfeld und der Nachbarschaft achten; evtl. auch Kfz-Kennzeichen, Marke und Fahrzeugtyp sowie Beschreibungen zu Personen notieren

• Sollten Sie Zeuge eines Einbruches werden, verständigen Sie sofort über die polizeiliche Notrufnummer 110 die Polizei

• Generell gilt: Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig die 110 anrufen

Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen

Darüber hinaus verfügen die Kriminalpolizeiinspektionen Regensburg, Amberg und Weiden über speziell ausgebildete Fachberater, bei denen man sich unter anderem zum Thema Einbruchschutz beraten lassen kann. Die Beamten kommen auf Wunsch auch vor Ort und geben kostenlos Tipps, wie man die Sicherheit in seinem Haus bzw. seiner Wohnung verbessern kann. Ihre Erreichbarkeit erhält man über die örtlich zuständige Polizeiinspektion.

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern finden Sie hier.