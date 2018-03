Fussball

1. FC Nürnberg „gerüstet für den Schlussspurt“

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss sich bei der Rückkehr von Torjäger Mikael Ishak noch etwas gedulden. „Ich glaube nicht, dass Ishak am Samstag mitfährt. Er liegt super im Zeitplan, aber das wäre wohl zu optimistisch“, sagte Trainer Michael Köllner am Mittwoch in Nürnberg. Der Schwede hatte Mitte Februar einen Innenbandriss im linken Knie erlitten. Mit zwölf Saisontoren ist der 24-Jährige der drittbeste Torschütze der Liga.