Prozesse 2 Kinder getötet: Anwalt fordert lebenslange Haft für Mord Für die Tötung seiner beiden kleinen Kinder soll ein 37 Jahre alter Mann nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Regensburg zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen zweifachen Mordes verurteilt werden.

Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Regensburg.Der angeklagte Deutsch-Serbe hatte seinen Kindern im Mai 2020 vorgegaukelt, Polizist zu spielen und sie deswegen zu fesseln. Dann zog er ihnen jedoch jeweils eine Tüte über den Kopf und erwürgte sie. Der Angeklagte hatte die Taten zu Prozessbeginn eingeräumt. Das Urteil wird am Mittwoch (12. Mai) erwartet.

Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher sah in seinem Plädoyer am Montag vor dem Landgericht Regensburg die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe als gegeben an. Motiv seien Macht- und Besitzwillen gewesen. Der Mann habe die Kinder nicht seiner Ex-Freundin und deren neuen Partner überlassen wollen. Nach der Tat im niederbayerischen Schwarzach hatte der Mann versucht, sich mit einem Sprung in die Donau in Straubing das Leben zu nehmen und sich dann der Polizei gestellt.

Das Plädoyer der Verteidigung sollte am Montag ebenfalls noch gehalten werden.

