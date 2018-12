Unfälle

20-Jähriger bei Zusammenstoß mit Reisebus schwer verletzt

Ein 20-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem voll besetzten Reisebus schwer verletzt worden. Der Mann hatte ein Wendemanöver des 65-jährigen Fahrers des Reisebusses an der Auffahrt zur Bundesstraße 16 bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) übersehen und war mit seinem Wagen gegen den Bus geprallt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Von der Wucht des Aufpralls wurde das Auto von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer befreiten den 20-Jährigen bei dem Unfall am Freitagabend aus seinem stark beschädigten Auto. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer und die rund 50 Mitfahrer aus dem Raum Dinkelsbühl blieben unverletzt.