Unfälle 20-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist nahe Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) tödlich verunglückt.

Merken

Mail an die Redaktion Auf dem Display eines Polizeiautos ist der Hinweis „Unfall“ zu lesen. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

Neuburg.Laut Polizei fuhr der Mann am Samstag mit einem ausgeliehenen Motorrad auf einer Staatsstraße, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Auto einer 64-Jährigen kollidierte. Anschließend sei er gegen den dahinter fahrenden Pkw einer 42-jährigen Frau geschleudert worden. Der 20-Jährige erlag nach Angaben der Polizei vom Sonntag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die zwei beteiligten Autofahrerinnen wurden leicht verletzt.