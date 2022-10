Nürnberg 20-Jähriger schläft in Geschäft ein und wird eingeschlossen

Ein 20-Jähriger ist in einem Bekleidungsgeschäft in der Nürnberger Innenstadt eingeschlafen und nach Ladenschluss versehentlich eingesperrt worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag löste in dem Laden der Alarm aus, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife fand den Mann in dem Geschäft.

dpa