Brände 200 000 Euro Schaden bei Brand in Mittelfranken Bei einem Brand einer Scheune in Mittelfranken ist ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Carsten Rehder/Archivbild

Theilenhofen.Aus noch unbekannter Ursache geriet die Scheune in Theilenhofen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) in der Nacht zu Donnerstag in Brand, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehr als 130 Einsatzkräfte rund eine Stunde mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Die Scheune, in der Maschinen und Baumaterial gelagert wurden, wurde komplett zerstört. Ein Anwohner verletzte sich bei dem Brand leicht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.