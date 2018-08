Kriminalität

200 Cannabispflanzen im Maisfeld: zwei Verdächtige in Haft

Weil sie rund 200 Cannabispflanzen in einem Maisfeld in Altomünster angepflanzt haben, sind zwei 20-Jährige festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnten die beiden Tatverdächtigen am Flughafen München festgenommen werden, als sie vergangenen Donnerstag von einem Kurzurlaub zurückkehrten.