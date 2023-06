Diebstahl 200 Kilogramm schwerer Steinquader von Grundstück gestohlen

Ein 200 Kilogramm schwerer Steinquader ist von einem privaten Grundstück in Unterfranken gestohlen worden. Der Diebstahl sei mutmaßlich im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagnachmittag passiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Bewohner des Grundstückes in Gelchsheim (Landkreis Würzburg) bemerkte das Fehlen des Steinblockes am Freitagabend.

dpa