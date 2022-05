Ukraine-Krieg 20.000 Kinder aus der Ukraine an bayerischen Schulen

Mehr als 20.000 Kinder aus der Ukraine gehen inzwischen in Bayern zur Schule. Wie das Kultusministerium in München am Freitag mitteilte, sind dafür rund 1000 pädagogische Willkommensgruppen eingerichtet worden. „Ich bin nach wie vor tief beeindruckt von der Solidarität und dem außergewöhnlichen Engagement in unserer bayerischen Schulfamilie“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

dpa