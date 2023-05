Kitzingen 200.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall auf A3

Etwa 200.000 Euro Schaden sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Kitzingen entstanden. Ein 25-Jähriger sei am Dienstagmorgen mit seinem Lastwagen ungebremst gegen einen Warnleitanhänger geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Der Laster sowie ein geladenes 15 Tonnen schweres Betonteil sollten bis zum Mittag geborgen werden. Dafür wurde die Autobahn in Richtung Frankfurt gesperrt. Wieso der 25-Jährige auffuhr, war zunächst unklar. Er kam mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus.

dpa