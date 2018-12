Jahreswechsel 2018 in Bayern: Das Jahr ist Geschichte Seehofer geht, Söder kommt. Die Wirtschaft brummt. Die Pendler stehen im Stau: ein Streifzug durch das Jahr im Freistaat.

von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion 100 Jahre nach Gründung des Freistaats Bayern enden 2018 die Ära von Ministerpräsident Horst Seehofer und die Alleinherrschaft der CSU Foto: Kneffel/dpa

Regensburg.Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, sagt Karl Valentin. Hinterher ist man schlauer. Manchmal hilft ein Blick auf die Geschichte, um langfasrige Entwicklungsfäden verfolgen und Dinge einordnen zu können. In Regensburg eröffnet im Mai 2019 ein Haus, das lesen lässt, wie der Freistaat wurde, was er ist. Das Bayern-Museum am Regensburger Donauufer nimmt 200 Jahre in den Blick. Es sammelt Gegenwart, die für Geschichte steht. Und wie würde eine Abteilung ausschauen, die speziell 2018 ins Auge nimmt? Wir haben da ein paar Vorschläge.

Der Dürresommer, der Prozess gegen Regensburgs OB Joachim Wolbergs und drei weitere Angeklagte sowie die oft verzweifelte Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind drei von zahlreichen Themen, die 2018 durchziehen und in der gedachten Abteilung viel Platz einnehmen. Und Horst Seehofer bekommt 2018 das Etikett „ehemaliger Ministerpräsident“.

Hinterher ist man schlauer, aber schon im Januar zeigen sich am weiß-blauen Himmel Wolken. In Kloster Banz, bei der CSU-Klausurtagung, präsentieren sich Noch-Landesvater Horst Seehofer und Bald-Ministerpräsident Markus Söder ungewohnt einträchtig. „Södhofer“ steht für eine neue Machtverteilung: der eine Parteichef und Minister in Berlin, der andere Landeschef in München. Söder wird im März wie geplant Ministerpräsident und fährt im Oktober wie befürchtet ein niederschmetterndes Ergebnis ein: 37,2 Prozent für die CSU. Seehofer sitzt Ende 2018 nur noch auf der äußersten Kante seines Stuhls, als Fast-nicht-mehr-Parteichef. Am 19. Januar 2019 wird er voraussichtlich auch dieses Amt abgeben. Der Platz im neuen Bayern-Museum ist Seehofer dagegen sicher, als Initiator des Hauses natürlich, aber zum Beispiel auch als Politiker, der 2010 die Eiszeit zwischen München und Prag beendet und Geschichte schreibt. Söder kommt im Museum übrigens staatstragend verkleidet vor, als Prinzregent Luitpold. Das Kostüm des Franken-Lieblings Luitpold bringt Söder im Juni als Geschenk mit, als das neue Haus erstmals Besucher empfängt. Und sie strömen, bis in die Nacht.

Die CSU und Bayern sind eins, das galt 50 Jahre lang, das spiegelt sich sogar in Raute und Löwe, die sich die Partei einst vom Landeswappen für ihr Logo schnappte. So zeigt es auch das Bayern-Museum. Aber 2018 mischt die Farbpalette im Maximilianeum neu. Viel Braun kommt dazu, viel Grün, auch Gelb wieder, aber deutlich weniger Rot. In der Regierung paart sich Schwarz jetzt mit Orange. Streiten wieder lernen, andere Meinungen hören, nicht ausblenden: Das ist der Auftrag an die bunte Parteienlandschaft, das ist auch der Appell des Bundespräsidenten zu Jahresende.

2018 macht Schluss mit der absoluten CSU-Mehrheit und Schluss mit alten Gewissheiten – das fürchtet die Wirtschaft. Denn eine Sache, die Bayerns beispiellosen Erfolg ermöglicht hat, war Planungssicherheit. Manager, Investoren, Forscher: Im Vertrauen auf stabile politische Verhältnisse gelingt der technologische und gesellschaftliche Wandel über lange Zeit blendend. Bayern blüht, es glänzt sogar als eine der Top-Wirtschaftsregionen in Europa. Und Ostbayern, das frühere Armenhaus, wird ein Treiber für Jobs und neue Technologien. In der Grenzregion, wo in den Wintern Ende der 1980er noch mehr als 45 Prozent ohne Arbeit waren, liegt die Quote Ende 2018 bei wenig über zwei Prozent. Einem Zehnjährigen dort muss man heute erst mal erklären, was „stempeln“ heißt, bevor er das Wort begreift. Faktisch Vollbeschäftigung: Die Unternehmen in Bayern rufen deshalb 2018 vor allem nach Fachkräften und Auszubildenden und niedrigeren Hemmschwellen für die Zuwanderung von Arbeitskräften.

Hinterher ist man schlauer, aber dass Menschen, die ins Land kommen, Aufbruch bringen, auch das kann man vor dem Hintergrund der Flüchtlingsdebatten 2018 aus Bayerns Geschichte lernen. Der Glücksfall für die prächtige Entwicklung waren schon früher die vielen Unglücklichen, die in Bayern Wurzeln schlugen. Nicht nur Zuwanderer heute – auch vor 1945 drängte es Menschen dorthin, wo wenig Bomben zu erwarten und, wie in der US-Besatzungszone Bayern, freier Handel zu erhoffen ist.

Der Sockel des FC Bayern bröckelt 2018 ein bisschen. Aber Auf und Ab kennt der krisenerprobte Club. Das Museum zeigt den Aufstieg des Münchner Hinterhof-Vereins zum Weltkonzern. 2018 müssen die Spieler, die den Sieg gewohnt sind, die Niederlage wieder lernen. Bis auf Platz sechs der Bundesliga rutscht der Rekord-Rekord-Meister ab. Dafür spüren Fußballer und Fans wieder Nervenkitzel und echte, überschäumende Freude am Tor. Kurz vor Jahresende kratzt das Team die Kurve und schießt sich nach oben, auf Bundesliga-Platz zwei.

Tiefschläge muss auch die Autobranche 2018 verkraften, und damit ein Fundament bayerischer Wirtschaftskraft, mit Standorten etwa in München, Ingolstadt, Dingolfing und Regensburg. Der Diesel-Betrug erbost die Kunden, verpestet die Luft und belastet die Leitindustrie, von der Jobs und Steuereinnahmen abhängen. Die noch immer nicht absehbaren finanziellen, ökologischen und gesellschaftspolitischen Folgen der Manipulationen werden auch 2019 als Pestwolke über dem Land hängen. 2018 meldet aber auch positive Zahlen aus der Autobranche. Bei BMW Regensburg etwa läuft Ende 2018 das siebenmillionste Auto vom Band. Die Zahl steht für eine bayerische Erfolgsgeschichte, die Ende der 1950er noch undenkbar schien. BMW war damals bratfertig, die Übergabe an Mercedes schon fix und fertig vorbereitet, als sich ein gewisser Herbert Quandt in München vom bayerischen Mia-san-Mia-Gefühl der Kleinaktionäre anstecken lässt und der Aufstieg zum weltweit operierenden Konzern beginnt.

Wo all die Autos, die vom Band rollen, fahren sollen, das wird 2018 in Ostbayern zu einer geradezu peinigenden Frage. Der Ausbau der A3 gibt dem Jahr ein Grundbrummen mit: das Geräusch laufender Motoren von stehenden Fahrzeugen. Tausende Pendler und Unternehmen werden tagtäglich ausgebremst. Hinterher ist man schlauer, aber wie sanierungsreif die A3 ist, eine der wichtigsten Verkehrsadern bundesweit, das hatte die Politik jahrelang weggeblendet.

Hinterher ist man schlauer. Im Rückspiegel könnten wir manche Entwicklungen 2018 entspannter sehen – und müssten viele Dinge ernster nehmen. Was kostet es und wohin führt es? Sehen wir nur den Preis oder auch den Wert? Einen fundamentalen Anstoß hat 2018 immerhin gebracht: Solche altmodisch scheinenden Grundfragen haben heute wieder Konjunktur. Jetzt ist das Jahr Geschichte.

