Jahresrückblick 2018: Tierische Schicksale aus Bayern Kitz, Katze, Kuh und Igel: Das Jahr 2018 steckte voller dramatischer, aber auch kurioser Tiergeschichten.

Mail an die Redaktion Werner Frank zog die Rehkitze „Daisy“ und „Pepper“ von Hand auf.Foto: Stefan Puchner/dpa

München.Ihre Geschichten gehen oft zu Herzen: Tiere erleben – meist unfreiwillig – allerhand. Auch dieses Jahr steckte voller animalischer Ereignisse: mal berührend, mal einfach nur lustig.

Rehkitze aus Muttertier geschleudert

Das wohl dramatischste Schicksal widerfuhr zwei ungeborenen Rehkitzen, die bei einem Unfall im Mai aus dem Bauch ihres Muttertiers herausgerissen wurden. Die Ricke verendete im Straßengraben nahe Monheim (Landkreis Donau-Ries). Der alarmierte Jagdpächter nahm die auf so schreckliche Art zur Welt gekommenen Rehzwillinge mit und brachte sie bei Werner Frank unter. Der Ziehvater bot ihnen Platz im Garten und päppelte die Kitze auf.

Tier des Jahres 2019 Reh: Das Reh ist „Tier des Jahres 2019“. Dadurch solle auf die Probleme rund um den Lebensraum der Rehe aufmerksam gemacht werden, teilte die Deutsche Wildtier Stiftung mit. „Den meisten Menschen in unserem Land ist nur wenig über Rehe bekannt“, sagte Geschäftsführer Hilmar Freiherr von Münchhausen.

Gefahr: Lebensraum des Rehs sind Wälder und Feldflur. Im Wald wird das Reh oft von den Jägern erschossen - die Zahl der Rehe soll limitiert werden, weil sie oft an jungen Bäumen knabbern. Auf Wiesen droht Gefahr, wenn dort die Kitze von ihren Müttern versteckt werden und Landwirt mit dem Mähen beginnen. Dabei werden Kitze oft getötet oder verstümmelt.

Python geköpft

Brutal endete auch das Leben eines mehr als vier Meter langen Pythons aus dem oberfränkischen Ahorn (Landkreis Coburg). Ein Mann soll ihn im Sommer mit einer Axt geköpft haben. Kinder hatten das enthauptete Reptil beim Spielen am Ortsrand gefunden. Spaziergänger entdeckten Tage später in einer Wiese einen abgetrennten Schlangenkopf und die Axt.

Wildkatze festgefroren

Verletzt wurde eine Wildkatze, die im März in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) an einem Metallsteg festfror. In ihrer Verzweiflung riss sie sich Fellbüschel aus und verletzte sich an den Hinterbeinen. Tierheimmitarbeiter befreiten die Katze mit warmem Wassers aus dem Eis.

Igel in Becher gefangen

Polizisten retteten einen umherirrenden Igel von einer Straße in Schwandorf. Sein Köpfchen steckte in einem Einwegbecher fest. Auf der Suche nach Essbarem tappte der Igel in die Falle und konnte sich nicht selbst befreien. Die Polizisten eilten dem Igel im Mai zu Hilfe, und das Tier konnte seinen Weg unbeschadet fortsetzen.

Kuh Regina stürzt in Loch

Rettung brauchten auch zwei Kühe: Regina aus dem Allgäu war Ende Mai wohl beim Grasen in ein sechs Meter tiefes Loch in einer Wiese in der schwäbischen Gemeinde Halblech gestürzt. Fünf Tage später entdeckte ein Urlauber das Rind. Mit einem Bagger erweiterte Besitzer Markus Grieser das Loch und befreite die Kuh mit einer Seilwinde und Schlingen.

Kuh auf Baugerüst gefangen

Bei Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) wiederum landete eine Kuh gleich am ersten Tag auf der Alm auf einem Baugerüst. Das Tier stieg auf das an einer Brücke installierte Gerüst, rutschte dann über zwei Gerüst-Etagen und kam nicht mehr weiter. Zwei Dutzend Helfer der Freiwilligen Feuerwehr mussten Ende Mai ausrücken, um das Rindvieh zu retten.

Ziege Flöckchen auf Felsvorsprung gefangen

Hoch hinaus wollte auch Flöckchen: Die Ziege war vor zwei Jahren beim Ausladen an einem Schlachtbetrieb davongelaufen und lebte seitdem wild in einem Steinbruch im unterfränkischen Landkreis Miltenberg. Im April wurde die Geiß von der Bergwacht gerettet, nachdem sie eine Woche lang auf einem Felsvorsprung festhing. Flöckchen lebt jetzt auf einem Gnadenhof.

Ziege auf dem Bahnhofsdach

Wenige Monate später verirrte sich eine junge Ziege in Burgsinn (Landkreis Main-Spessart) auf das Vordach eines Bahnhofs. „Die Ziege war irgendwie über das Geländer einer Fußgängerüberführung gekommen und stand auf diesem Vordach über der Oberleitung des Bahnhofs“, sagte ein Polizeisprecher damals. Die Tierhalterin lockte letztendlich die Ziege mit Mais vom Dach. (dpa)

