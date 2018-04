Fussball 2:1 gegen Union Berlin: Greuther Fürth holt Heimsieg

Mail an die Redaktion Roberto Hilbert (r) und Khaled Narey jubeln über das Tor zum 1:0. Foto: Timm Schamberger

Fürth.Die SpVgg Greuther Fürth hat sich im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga etwas Luft verschafft. Die Franken bezwangen den 1. FC Union Berlin am Sonntag ein wenig glücklich mit 2:1 (1:0) und feierten den fünften Dreier in den vergangenen sieben Partien. Vor 9170 Zuschauern sorgten Roberto Hilbert (21. Minute) und ein Eigentor von Grischa Prömel (75.) für den wichtigen Heimsieg der Fürther. Marvin Friedrich (49.) gelang nur der Anschlusstreffer für die Berliner, die zum dritten Mal nacheinander unterlagen. Die Fürther haben nun wie Union 36 Punkte und sind 14. in der Tabelle.