Corona 21 Impfzentren für Ostbayern geplant Städte und Landkreise unter Druck: Am 15. Dezember soll alles fertig sein. Impfstoff ist begrenzt. Huml lässt Fragen offen.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Wer hat beim Impf-Piks Vorrang - und was kann man selbst tun, um in den Kreis aufzurücken? Diese Frage ist offen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

München.Am 15. Dezember sollen flächendeckend in bayerischen Städten und Landkreisen Impfzentren einsatzbereit sein - elf davon nach aktuellem Stand in Niederbayern, zehn in der Oberpfalz. Bayernweit steht derzeit der Standort von 92 Zentren fest. „Weitere befinden sich in Planung“, sagt Gesundheitsministerin Melanie Huml. Die Staatsregierung rechnet damit, dass nach der Zulassung der ersten Corona-Impfstoffe landesweit ein Kontingent für täglich rund 30 000 Impfungen zur Verfügung stehen wird. Das ergäbe eine durchschnittliche tägliche Impfkapazität von rund 300 Personen pro bayerischem Impfzentrum. Ein Tempo, bei dem sich übrigens rein rechnerisch alle rund 13 Millionen Bayern in 433 Tage durchimpfen ließen.

Andere, zentralere Fragen bleiben dagegen vorerst offen. So fehlt bisher das Tool für das lückenlose Monitoring von möglichen Impfnebenwirkungen. „Es ist klar, dass wir hierfür eine praktikable Lösung brauchen – und daran wird derzeit gearbeitet“, sagte Huml auf Anfrage unseres Medienhauses. Konkret gebt es um eine Plattform, die es Mitarbeitern der Impfzentren und der mobilen Impfteams ermöglicht, systematisch bei jedem Geimpften Begleiterscheinungen zu dokumentieren.



Klärungsbedarf gibt es zudem, wer alles zum Kreis derer gehört, der beim Impfstart höchste Priorität genießt. Zwar herrscht Einigkeit, dass die sogenannten besonders vulnerablen Gruppen Vorrang genießen, der Impfstoff auf freiwilliger Basis also zunächst Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie Betreuten in stationären und teilstationären Behinderteneinrichtungen angeboten wird. Beschäftigte im Gesundheitswesen, bei Polizei und Feuerwehr kommen ebenfalls rasch zum Zug. Ungeregelt ist jedoch, wie man per Eigeninitiative bei entsprechenden Vorerkrankungen auch ohne Heimaufenthalt in die Runde der Impfkandidaten aufrücken kann. „Die genauen Abläufe befinden sich noch in Planung“, sagte ein Ministeriumssprecher. Auf die Frage, ob ein ärztliche Bescheinigung als Beweis gewünscht werden wird, ergänzte er: „Eine Pflicht zur Vorlage eines Attests ist bislang nicht vorgesehen.“