Anzeige

Kriminalität 21 Kilogramm Silvesterböller im Kofferraum 21 Kilogramm an illegalen Feuerwerkskörpern hat die Polizei in einem Auto an der niederbayerisch-tschechien Grenze entdeckt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeibeamter steht bei einer Kontrolle an der Straße. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Philippsreut.Die Insassen, vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, hatten bei der Fahrzeugkontrolle am Samstag in Philippsreut (Landkreis Freyung-Grafenau) angegeben, lediglich einen „Männerausflug“ gemacht zu haben. Im Kofferraum wurden die Beamten dann aber fündig, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Der 19-Jährige und zwei 18-Jährige erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Der 16-Jährige hatte demnach keine Böller und Raketen dabei. Die Pyrotechnik war nicht mit Prüfsiegeln gekennzeichnet, wie es hieß. Die Polizei stellte den Fund sicher.

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche in einer Ministerpräsidentenkonferenz auf ein Verkaufsverbot für Silvester-Feuerwerkskörper wegen der Corona-Pandemie geeinigt.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-276498/2