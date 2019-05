Polizei 21 Verletzte bei Unfall mit Traktor Ein Traktor mit zwei Anhängern voller feiernder Menschen ist in der Gemeinde Egmating in Oberbayern umgekippt.

Der Traktor mit den Hängern voller feiernder Menschen war umgekippt.

Egmating.Zwei Menschen erlitten ersten Erkenntnissen zufolge schwere Kopfverletzungen, 19 weitere wurden leicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte.

Auf den beiden Anhängern, die mit Biergarnituren ausgestattet waren, befanden sich demnach rund zwei Dutzend Personen. Der 16-jährige Fahrer des Traktors erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unverletzt. Er sei nüchtern gewesen.

Fahrgäste stürzten auf die Fahrbahn

Der Unfall passierte am Nachmittag des 1. Mai auf einem steilen Teilstück in Egmating. „Soweit bislang zu ermitteln war, wurden die beiden Anhänger nicht ausreichend abgebremst, holten das Zugfahrzeug ein, verkeilten sich und stürzten um“, hieß es in der Polizeimitteilung.

Die Fahrgäste stürzten auf die Fahrbahn. Die genauen Umstände seien noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Verletzten wurden von zahlreichen DRK-Einsatzkräften versorgt oder per Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht.

16-Jährige dürfen Traktor fahren

Die Fahrgäste auf den Anhängern, die von Maibaum zu Maibaum fahren wollten, seien in Oberpframmern gestartet. Ob es für das Gespann eine Erlaubnis gab, war zunächst noch unklar, wie ein Sprecher sagte. Feste stehe: Ein 16-Jähriger dürfe prinzipiell schon Traktor fahren. (dpa)