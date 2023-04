Justiz 211 Missbrauchsfälle in Bayerns evangelischer Kirche bekannt

Die evangelische Kirche in Bayern hat in den vergangenen Jahren knapp 1,4 Millionen Euro an Opfer sexuellen Missbrauchs ausgezahlt. Dazu kommen weitere rund 45.000 Euro für Ausgaben wie Therapiekosten, wie Nikolaus Blum, der Leiter des Landeskirchenamts, auf Anfrage des Rechtsausschuss des bayerischen Landtags mitteilte. Bei der 2015 eingerichteten, unabhängigen Anerkennungskommission gingen seinen Angaben zufolge bislang 65 Anträge auf Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen ein; in 62 Fällen wurden Leistungen gewährt.

dpa