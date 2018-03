Kirche 22 000-Euro-Fund vor der Amberger Kirche Vor einem halben Jahr findet Pfarrer Joachim von Kölichen das Geld vor der Paulanerkirche. Er meint: Es war eine Gabe.

Mail an die Redaktion Euro-Banknoten liegen ausgebreitet auf einem Tisch. Foto: Jens Kalaene/Archiv

Amberg.Sechs weiße Briefumschläge mit 22 000 Euro darin, Absender unbekannt: Vor einem halben Jahr findet ein Pfarrer das Geld vor der Paulanerkirche in Amberg. Monatelang rätseln Kirche und Polizei, wer die Umschläge abgelegt hat. Die Geldscheine lagen seitdem in einem Fundbüro, diese Woche endete die Abholfrist für den Besitzer. Pfarrer Joachim von Kölichen sagte am Mittwoch: „Es war eine Gabe an die Kirche, deshalb gehört es auch ihr“. Der gesamte Betrag gehe nun an die Gemeinde Amberg. Was sie mit dem Geld vorhat, wisse er aber noch nicht. „Es gibt Wünsche und darüber wird jetzt in Ruhe beraten“, sagte der Pfarrer. (dpa)

