Unglück 22-Jährige stirbt bei Unfall auf der A3 Die Frau krachte am Montagabend bei Oberölsbach in einen Sattelschlepper. Sie starb noch am Unfallort.

Eine junge Frau starb nach einem Unfall bei Altdorf. Foto: Bastian Winter

Oberölsbach.Eine 22-Jährige verunglückte am Montagabend auf der A3 tödlich. Die junge Frau verlor laut Polizei zwischen Oberölsbach und Altdorf die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Sattelschlepper. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Feucht war die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg bis circa 22.30 Uhr komplett gesperrt. Zur Durchführung der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. (pm/mg)