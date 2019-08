Unfälle 22-Jähriger bei Frontalzusammenstoß tödlich verunglückt Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen bei Eitensheim (Landkreis Eichstätt) ist ein 22-Jähriger tödlich verunglückt.

Merken

Mail an die Redaktion Mit einer Leuchtschrift zwischen den Blaulichtern warnt die Polizei vor einem Unfall. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

Eitensheim.Der Wagen des jungen Mannes geriet am Montag aus noch ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße in Richtung Ingolstadt auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lastwagen versuchte noch auszuweichen und abzubremsen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Autofahrer wurde durch den Zusammenprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.