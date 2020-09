Anzeige

Kriminalität 22-Jähriger sticht Mitbewohner mit Messer in Bauch: U-Haft Ein 22-Jähriger ist nach einer Messerattacke in einer Flüchtlingsunterkunft in Schwaben in Untersuchungshaft gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Ettringen.Dem Mann wird versuchter Mord vorgeworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Verdächtige soll bereits am Montag einem 29 Jahre alten Mitbewohner mit einem Klappmesser in den Bauch gestochen haben. Bei der Attacke in Ettringen (Landkreis Unterallgäu) erlitt das Opfer schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der Mann kam in eine Klinik. Polizisten hatten den 22 Jahre alten Verdächtigen nach der Tat widerstandslos festgenommen.