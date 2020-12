Anzeige

Berching.Der junge Mann habe auf das Anhaltesignal der Beamten kurz vor Mitternacht in Berching nicht reagiert, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Der Fahrer gab Gas und konnte zunächst der Streife entkommen. Später fanden die Beamten das Auto des Mannes, das deutliche Unfallspuren aufwies. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt neben seinem Auto gefunden. Er kam in ein Krankenhaus. Der Mann sei bei seiner Flucht am Mittwoch offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Warum der 22-Jährige vor der Polizeikontrolle flüchtete, war zunächst nicht bekannt.