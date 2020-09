Anzeige

Notfälle 22 Jahre alter Vermisster tot in Kanal gefunden Ein vermisster 22-Jähriger ist tot aus einem Kanal in der Oberpfalz geborgen worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeihubschrauber fliegt während eines Sucheinsatzes. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Weiden in der Oberpfalz.Der junge Mann sei unter anderem mit Hubschraubern, Booten und Wärmebildkameras gesucht worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Taucher bargen den jungen Mann am Samstagabend aus dem Flutkanal in Weiden in der Oberpfalz, nachdem Freunde ihn am Nachmittag als vermisst gemeldet hatten. „Wir haben die Info bekommen, dass er möglicherweise da reingefallen sein könnte“, sagte der Sprecher. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst nicht bekannt.