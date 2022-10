Landkreis Rosenheim 23-Jährige getötet: Polizei findet mögliches Beweisstück

Im Fall des Verbrechens an einer 23 Jahre alten Studentin nach einem Discobesuch in Oberbayern hat die Polizei ein mögliches Beweisstück sowie einen Ring des Opfers gefunden. Den Ring habe die 23-Jährige am Abend vor ihrem Tod getragen, teilte die Polizei am Freitag mit.

dpa