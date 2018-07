Unglück 23-Jähriger im Regen ertrunken Der Äthiopier war beim Baden und ging plötzlich unter. Er konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden.

Die Polizei hatte vergeblich eine Suchaktion gestartet. Foto: dpa

Nittenau.Ein 23-jähriger Äthiopier ertrank am Dienstag im Regen bei Nittenau im Landkreis Schwandorf. Dies gab die Polizei am Abend bekannt.

Der Mann war nach den bisherigen Erkenntnissen mit mehreren Personen beim Baden am Regen in Nittenau. Dabei ging er plötzlich unter und tauchte nicht mehr auf. Nach Angaben der Polizei sei umgehend eine Suchaktion gestartet worden, unter anderem mit Booten der Wasserwacht und der Feuerwehr. Auch ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber waren an der Suche beteiligt. Am späten Abend wurde der Mann dann tot aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Amberg übernommen.

