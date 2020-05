Anzeige

Unfälle 23-jähriger Kradfahrer stirbt bei Kollision mit Pkw Ein 23 Jahre alter Kradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagabend gestorben.

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Unfallort. Foto: picture alliance/Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Miltenberg.Der Mann sei in Unterfranken mit seinem Fahrzeug nach links auf eine Bundesstraße abgebogen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei kam es nach Angaben der Beamten zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der 23-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.