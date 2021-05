Anzeige

Unfälle 23-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist in Unterfranken gegen ein Verkehrsschild sowie eine Hauswand geprallt und dabei tödlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Polizeifahrzeug. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Bessenbach.Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 23-Jährige in der Nacht zu Sonntag aus bisher unklaren Gründen in Bessenbach (Landkreis Aschaffenburg) die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

Passanten, die den Unfall beobachteten, leisteten Erste Hilfe. Der 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er infolge seiner Verletzungen in der Nacht starb.

