Oberbayern 23-Jähriger stirbt bei Frontalkollision mit Lastwagen

Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Autos mit einem Lastwagen in Oberbayern gestorben. Der Mann war am Montag aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenspur der B16 in Ingolstadt gekommen, wie die Polizei mitteilte.

dpa