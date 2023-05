Bundespolizei 23 Syrer in Lastwagen nach Niederbayern geschleust

Die Bundespolizei hat 23 in einem Lastwagen nach Niederbayern geschleuste Syrer entdeckt. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatte ein Zeuge am Mittwoch gemeldet, dass eine große Menschengruppe in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) von einem Sattelzug gesprungen und der Lastwagen danach weggefahren sei. Die Polizisten hätten daraufhin unter anderem mit einem Hubschrauber nach der Gruppe gesucht.

dpa