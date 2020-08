Anzeige

Gesundheit 2339 Positiv-Tests an Rückkehrer-Zentren Insgesamt wurden an den acht Teststationen für Reisende mehr als 175 000 Tests gemacht. Das berichtet Ministerin Huml.

Mail an die Redaktion Autos stehen an einem Corona-Testzentrum an der Autobahn 93 (A93) an der Rastanlage Inntal-Ost in einer Warteschlange. Foto: Sven Hoppe/dpa Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

München.An den acht Corona-Teststationen für Reiserückkehrer in Bayern sind bisher 2339 mit dem Virus infizierte Menschen identifiziert worden.

Insgesamt habe es seit Einrichtung der Stationen an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahen 175411 Tests gegeben (Stand: Dienstagabend), sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags-Gesundheitsausschusses.

Die Sitzung hatten die Oppositionsparteien SPD, FDP und Grüne nach der Panne mit verschleppten Benachrichtigungen von Getesten beantragt. Huml (CSU) wehrte sich erneut gegen den Vorwurf des verschleppten Krisenmanagements bei der Corona-Testpanne. Es sei zu Pannen gekommen, das werde auch nicht schöngeredet. „Ein schneller Start war aber von entscheidender Bedeutung“, sagte Huml.

