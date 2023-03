Günzburg 24-Jährige prallt mit Auto gegen zwei Bäume: Schwer verletzt

Eine 24-Jährige ist mit ihrem Auto bei Ursberg (Landkreis Günzburg) gegen zwei Bäume geprallt und dabei schwer verletzt worden. Sie sei aus noch ungeklärten Gründen am Freitagnachmittag von der Kreisstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin habe sich noch selbst aus dem Auto befreien können, sei aber dann ohnmächtig geworden. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die verletzte junge Frau, die dann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Wagen entstand den Angaben zufolge Totalschaden.

dpa