Prozesse 24-Jähriger nach Mord in Asylunterkunft wieder vor Gericht Nach einem Mord in einer Asylunterkunft steht ein Mann seit Mittwoch erneut vor dem Landgericht Bamberg.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Statue der Göttin Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: S. Puchner/Archiv

Der Angeklagte sitzt mit Fußfesseln im Gerichtssaal im Landgericht Bamberg. Foto: Nicolas Armer

Bamberg.Der Syrer hatte im Januar 2017 in der Unterkunft in Zapfendorf bei Bamberg mit einem Landsmann einen anderen Syrer erstochen und ausgeraubt. Das Landgericht verurteilte den heute 24-Jährigen dafür 2018 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Der Mann legte Revision ein - der Fall ging zurück an das Landgericht. Geklärt werden soll nun, ob eine mildere Strafe infrage kommt, weil der Mann der Polizei seinen Komplizen genannt hatte. Dies wurde nach Überzeugung des Bundesgerichtshofs im Urteil nicht berücksichtigt, wie ein Gerichtssprecher erklärte.

Am Mittwochvormittag wurden im Prozess das erste Urteil und der Aufhebungsbeschluss des Bundesgerichtshofs verlesen. Es war zunächst noch ein weiterer Verhandlungstermin kommende Woche angesetzt.