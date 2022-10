Cybercrime 24-Jähriger soll Männer mit Nacktaufnahmen erpresst haben

Als Mitglied einer international agierenden Bande soll ein 24-Jähriger versucht haben, Männer mit der Veröffentlichung von Nacktaufnahmen zu erpressen. In 24 Fällen sei dies gelungen, in 9 scheiterte der Versuch, teilte die in Bamberg ansässige Zentralstelle Cybercrime Bayern am Dienstag mit. Die Anklage wegen gewerbs- und bandenmäßiger Erpressung liege derzeit beim Amtsgericht München, das über die Zulassung entscheiden muss. Das Gesetz sehe für jeden Einzelfall eine Freiheitsstrafe von 1 bis zu 15 Jahren vor. Die Bande soll mit der Masche europaweit einen Schaden von mindestens 295.000 Euro angerichtet haben.

