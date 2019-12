Wetter 24 Unfälle nach Glatteis in Ostbayern In der Nacht zum Samstag und am Samstagmorgen war es teils spiegelglatt in der Region. Unfälle gingen meist glimpflich aus.

Merken

Mail an die Redaktion Auf den Straßen müssen Autofahrer in der Nacht mit Glatteis rechnen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Regensburg.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits am Freitagabend vor Glätte und Glatteis in Ostbayern in der bevorstehenden Nacht – und behielt Recht mit seiner Prognose. Auf den Straßen und Gehwegen wurde es in der Nacht zum Samstag sowie am Samstagmorgen in der Region stellenweise spiegelglatt.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz meldete zwei Unfälle im Bereich Cham. Dabei entstand jedoch nur Sachschaden an den Fahrzeugen. Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstagmorgen in Mintraching im Landkreis Regensburg. Auch dieser ist mutmaßlich auf die Glätte zurückzuführen.

In Niederbayern hingegen sieht es anders aus: In der Nacht zum Samstag und am frühen Samstagmorgen hat es insgesamt 22-mal gekracht. In den meisten Fällen entstand auch hier nur Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen, berichtet das Polizeipräsidium Niederbayern. Bei drei Unfällen seien Personen leicht verletzt worden.

Laut der beiden Polizeipräsidien sind die Straßen wohl mittlerweile durch die Winterdienste gut geräumt und gestreut. Aufpassen sollten Passanten vorerst vor allem noch auf Gehwegen. Hier kann es noch glatte Stellen geben.

Am Wochenende soll es wärmer werden – die Temperaturen sollen in Ostbayern über den Gefrierpunkt steigen, allerdings bei 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. (wo)