Verkehr 25 000 protestieren gegen IAA In München sind Tausende Menschen gegen die Automesse IAA Mobility auf die Straße gegangen. Auch per Rad wurde demonstriert.

Mail an die Redaktion Teilnehmer einer Radsternfahrt gegen die IAA fahren während der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) in Richtung der Theresienwiese. Foto: Felix Kästle/dpa

München.Die Veranstalter gingen von 25 000 Teilnehmern bei einem Demonstrationszug und einer Radsternfahrt aus, die sich am Samstagnachmittag auf der Theresienwiese trafen, wo normalerweise das Oktoberfest stattfindet. Den Veranstaltern zufolge beteiligten sich rund 5000 Personen an der Demonstration und 20.000 an der Sternfahrt. Die Polizei hatte zu Beginn des Demonstrationszuges die Beteiligung an ihm auf einen Wert im niedrigen Tausenderbereich geschätzt.

Ersten Informationen zufolge verliefen Demonstration und Sternfahrt weitgehend friedlich. Den Veranstaltern waren zunächst keine Vorkommnisse bekannt. Allerdings berichtete der Grünen-Landtagsabgeordnete Markus Büchler, der den Demonstrationszug als „parlamentarischer Beobachter“ begleitet hatte, von mindestens einer „Schlagstockszene“, die er beobachtet habe. Zudem bestätigte er Aussagen des Aktionsbündnisses „Sand im Getriebe“, dass aus dem Demonstrationszug heraus zwei Bäume besetzt worden seien.

Es geht um Klimaschutz

Die Aktivisten und Demonstranten kritisieren IAA und Autokonzerne. Unter anderem werfe sie ihnen vor, die Messe sorge nur für einen grünen Anstrich, und es werde zu wenig für den Klimaschutz getan. (dpa)