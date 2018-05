Unfälle 25-Jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Mail an die Redaktion Ein Motorradfahrer verstarb nach einem Unfall. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Postbauer-Heng.Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 8 tödlich verunglückt. Er sei mit einer Gruppe unterwegs gewesen und kurz hinter Postbauer-Heng (Kreis Neumarkt/Oberpfalz) in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Dann prallte das Motorrad nach Zeugenangaben gegen eine Leitplanke. Der 25-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.