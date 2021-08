Anzeige

Kriminalität 25-Jähriger soll Bekannten mit Messer schwer verletzt haben Bei einem Streit soll ein 26-Jähriger im oberbayerischen Landkreis Rosenheim mit einem Messer schwer verletzt worden sein.

Wasserburg am Inn.Er musste notoperiert werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der mutmaßliche 25 Jahre alte Täter wurde vorläufig festgenommen.

Die beiden Männer kannten sich laut Polizei seit langer Zeit. Nach einem gemeinsamen Besuch in einem Lokal in Wasserburg am Inn am Mittwochabend soll der 25-Jährige seinem Bekannten dessen hochwertiges Fahrrad weggenommen haben und damit davongefahren sein.

Etwa 20 Minuten später habe der 26-Jährige sein Rad und den 25-Jährigen gefunden. Im Garten eines Anwesens seien beide Männer dann aufeinander losgegangen. Dabei soll der 25-Jährige seinen Bekannten mit einem Messer schwer im Rumpfbereich verletzt haben. Danach sei er geflüchtet.

Das Opfer wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam im Anschluss in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei derzeit nicht.

Der Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge wenig später an seinem Wohnort in einer Nachbargemeinde von Wasserburg angetroffen und widerstandslos festgenommen. Gegen ihn werde wegen des Vorwurfs eines schweren Raubes ermittelt. Zur Prüfung der Haftfrage soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

