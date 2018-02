Polizei 2,5 Millionen Zigaretten geschmuggelt Zöllner aus Wernberg-Köblitz haben bei zwei Kontrollen Zigaretten- und Tabakschmuggel in großem Ausmaß verhindert.

Mail an die Redaktion Die Zigaretten waren im Auflieger des Sattelzugs versteckt. Bild: Bundeszollverwaltung

Wernberg-Köblitz.Zöllnern der Kontrolleinheit Verkehrswege Wernberg-Köblitz ist ein richtig großer Fang gelungen: In zwei Lkw stellten sie 2,5 Millionen Schmuggelzigaretten und 14 Tonnen Rauchtabak sicher. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich laut Auskunft des Hauptzollamts Regensburg auf etwa 700 000 Euro.

Den Zollbeamten war ein aus Tschechien kommender Sattelzug auf der A6 nahe Waidhaus aufgefallen. Sie zogen den Lkw aus dem fließenden Verkehr und untersuchten ihn in einer nahe gelegenen Halle genauer. Bei einer Röntgenkontrolle stellten die Beamten dabei Unregelmäßigkeiten im Fahrzeugaufbau des Aufliegers fest. Sie öffneten die Schiebeplane und fanden eine doppelte Stirnwand vor. In dem so geschaffenen Hohlraum befanden sich 250 Kartons mit insgesamt 12 500 Stangen unversteuerter Zigaretten verschiedener Marken.

Die Zollbeamten stellten die Schmuggelware sicher und leiteten gegen die Männer Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich in diesem Fall auf etwa 400 000 Euro. Die Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

Am gleichen Tag stellten die Zöllner aus Wernberg-Köblitz in einem bulgarischen Sattelzug insgesamt 14 Tonnen unversteuerten Rauchtabak sicher. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich in diesem Fall auf etwa 300 000 Euro.

