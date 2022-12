Verkehr 250 statt 100: Junger Autofahrer gibt trotz Glätte Vollgas

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein junger Autofahrer bei München auf der Autobahn 94 trotz winterlicher Straßenverhältnisse erwischt worden. Teilweise wurden Geschwindigkeiten von über 250 Stundenkilometer durch die hinter dem Auto fahrenden Polizeibeamten am Montagabend festgestellt, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Mittwoch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug demnach 100 Stundenkilometer.

dpa