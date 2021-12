Anzeige

Kriminalität 2500 Mal Storno: Tankwart ergaunert Tausende Euro Ein Tankstellenmitarbeiter in München soll Tausende Euro ergaunert haben, indem er immer wieder Kassenbons stornierte.

Mail an die Redaktion Das Wort „Polizei“ steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

München.In knapp eineinhalb Jahren, die er an einer Tankstelle arbeitete, habe der 25-Jährige mehr als 2500 Mal storniert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Inzwischen habe man ihm „weit über 200 Taten“ nachweisen können. Der Vorgang wird jetzt an die Staatsanwaltschaft übergeben.

