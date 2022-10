Aschaffenburg 26-jähriger Fahrer gerät in Gegenverkehr: Schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Weibersbrunn im Landkreis Aschaffenburg ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger verlor am Freitagabend in einer langen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Beifahrerseite eines entgegenkommenden Wagens, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen des 26-Jährigen blieb auf der Seite in einem Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 41-jährige Fahrerin des anderen Autos kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

dpa