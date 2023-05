Aschaffenburg 26-Jähriger schlägt Polizisten: Beamter verletzt

Ein 26 Jahre alter Mann soll im unterfränkischen Aschaffenburg einem Polizisten ins Gesicht geschlagen und einen weiteren Mann am Kopf verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll es in der Nacht zum Sonntag am Taxistand vor dem Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen und einem 28-Jährigen gekommen sein. Dabei soll der 26-Jährige seinem Kontrahenten eine leichte Kopfverletzung zugefügt haben.

dpa