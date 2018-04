Unfall 26-Jähriger von Auto erfasst und getötet Der junge Mann war am frühen Sonntagmorgen auf der Straße in einem Waldstück gelaufen. Eine Autofahrerin sah ihn zu spät.

Mail an die Redaktion Zu einem tödlichen Unfall wurde die Polizei am Tegernsee gerufen. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Gmund am Tegernsee.Ein Fußgänger ist auf einer Staatsstraße bei Gmund am Tegernsee (Landkreis Miesbach) von einem Auto erfasst und getötet worden. Der 26-Jährige war am frühen Sonntagmorgen auf der Straße in einem Waldstück gelaufen, wie die Polizei mitteilte.

Eine 27 Jahre alte Autofahrerin erkannte ihn in einer leichten Linkskurve nach einem Gefälle zu spät. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

