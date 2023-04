Lindau (Bodensee) 260.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Schwaben

Bei einem Scheunenbrand in Lindau (Bodensee) ist ein Schaden von etwa 260.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen nach sei bei dem Feuer niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand brach aus zunächst unklaren Ursachen in der Nacht zum Montag aus. Am frühen Morgen war der Brand bereits gelöscht. Mehr Details waren vorerst nicht bekannt.

dpa