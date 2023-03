Ermittlungen 30-jährige Münchnerin tot in Isar gefunden: Zeugen gesucht

Mitarbeiter der Stadt München haben eine tote Frau in einem Auffangbehälter in der Isar gefunden. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Toten um eine 30 Jahre alte Frau handelte, die einen Wohnsitz in München hatte. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

dpa