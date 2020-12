Anzeige

Medien 30 Jahre Batic und Leitmayr: BR feiert „Tatort“-Duo mit Doku Es ist das „Tatort“-Gespann mit den meisten Fällen: In bislang 86 Krimis haben Miroslav Nemec (66) und Udo Wachtveitl (62) die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr dargestellt.

Mail an die Redaktion Die Schauspieler Udo Wachtveitl (l) als Franz Leitmayr und Miroslav Nemec als Ivo Batic. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

München.Damit übertreffen sie sogar die länger amtierende Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), die bisher 72 Fälle in 31 Jahren schaffte. Am 01.01.1991 hatte das Münchner Team mit dem Fall „Animals“ seine Premiere im Ersten. Zum 30. Jubiläum zeigt der Bayerische Rundfunk nun eine 45-minütige Doku über das Duo (29.12., 22.00 Uhr BR Fernsehen): „30 Jahre Batic und Leitmayr - Die Zwei vom Tatort“, die auch schon in der Mediathek zu sehen ist. Darin erzählen die beiden Kollegen viel aus dem Nähkästchen.