1992 kamen die ersten Patienten „30 Jahre stationäre Universitätsmedizin Regensburg“ - Neues Bettenhaus im Klinikum von Isolde Stöcker-Gietl

Regensburg.Eine voll ausgebaute Universität in Regensburg – wer hätte das vor 60 Jahren gedacht? Genüsslich zitiert Oliver Kölbl, Ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Regensburg (UKR), am Montag beim Festakt „30 Jahre stationäre Universitätsmedizin Regensburg“ aus einem Artikel des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.

### ###### ## ###### ########## ########### ##### ### ## ### ######-##### ###### ### ### ###### ######, #### ## ## ### ############# ### ####### #########. ################# ###### ##### (###) ##### ####### ### ###### ###### #### ##### ### ###: „### ########### ### ### ##########. ## ###### ## ### ###### ## ###### ### ##### ######### #### ## ### ###### ## #### ###########.“

### ####### ###########

### ### ### ###### ### ########## ### ############### ####### ####################. ### ### #### ######, ### ########## ###### ####### #####, ######## ## ### ##### ## ### ####### ########, ###### ##### ######. ### ### ###### ##, ### ## ###### ### ######### ########### ####, ###### ##### ## #### ###### #####, ### #### ### ################ ## ###### ### ################### ###### ######. ##### ###### ### ### ############### ###### #### ###########################-############# ### ### ############-####-#############, ### #### ############# ######## ############### ### ###################### #########, #############. #### ## ######### #### ### ### ############ ###, ### ## ######## ### ############## ########### ###, ########. #### ##### ####### ### #########.

## #### #### #### ############ ########## ## ### ###### ######, ###### ###### ##################### ###### ##### ### #### ########### ######### ########## ## ##### ##### ############. ######## #### ## #### ### ## ### ######### ### ############# ############, ### ### ### ########### ########## ### ### ###### ########## #####. ## ############## ####/#### ###### ### ###### ### ############ ### ############ ########. „#### ############ ##############-##########“, ########## ### #####, ### ######### ### ########### ##########. ##### ##### ## ### ######### ##########, ### ### ############ ######### ## ### ########## #### ####### #####. ### ########## ###### ### ########## ##### #### ##### ###### ##### ### ######## ## ########## ## ### ######## ## ##########, ######, ######### ### ######## ##########.

#################### #### ############# ## ### ############# ##########, ######### ### ################# ### ########### ### #########. ############### ########## #### ## ############## ############, ## ########## #### ########### ### ##### ## ######. ## ########## ###### ### ###### ###### #### ### ######## #### ##### ### ############# ####### #### ############ ###. ## #### ## ### ###### ## ########. #### ### ### ###### ## ##### ### ### ###### ######## #######, ## #####.

######## ###### ### ########## ### ### ######## ## ########. #### ####, ## ### ### ### #### #### ############### ###. „## ### #### ############# ### ########## ######### ### ####“, #### #####. ## ###### ##### ##### #######, #### ## ###### ## #### #### #####, ## ### #### ####### ## ##### ######## ############ ### ############# ###### #####. ## ###### ########### ############# ###### ###### ### ##### ### ####### ##### ### ############### ####### ### #######. „############ ##### ###### ### ##### ##### #####“, ## #####. ##### ####, #### #### ####### ###### ####### ####, #### ### ################### ### ######## ### ############# ########## ###. ## ### ###### ######## ### ############## ######### ### ### ###### ### ########- ### ################ ######### ### ##### ############ ###########. „### ###### ### ### ####### ######### ######### ##### ### #################### ## ###########“, ######## ##### ## ### ########### ########### #####. „### ##### ### #### ### ###### ############, #### ###### ######## ##### #### ###### #######.“ ### ###### ### ##### ######, ##### ##.

### ##### ### #############?

####### ####### ##### ### ### ####### ####### ############# ###. „##### ### ################## ######## #### ## ###### ####“, ############## ##. ### ##### #############, ### ### ### ##### ####### #####, ####### ##### ## ### ############# ############# ######. ## ##### #### ## ###### ####### #### ##### ############## ########### ######. ### ##################### ##########, #### ### ####### #### ### ### ######### ######### #####. „### ###### ### ## ###### ### ###### ### ## ### ######## ############ ##### ######.“